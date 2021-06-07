الإثنين 07-06-2021
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الإثنين، 07-06-2021 10:27 ص

بالبوستر الرسمي .. إياد نصار يروج لفيلم موسى

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الوكيل الإخباري _ روج الفنان إياد نصار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لفيلمه الجديد "موسى " .
 
حيث انه نشر البوستر الرسمي للفيلم وعلق قائلا :  "‬‏#أقوى_من_الحديد فيلم  #موسى صيف ٢٠٢١  " .

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ومن المقرر طرح الفيلم خلال موسم الصيف الحالي . 
 
وتدور أحداث الفيلم حول سبعة أصدقاء قدامى يجتمعون معًا لتناول العشاء، وأثناء الطعام قرروا ممارسة لعبة تتضمن وضع هواتفهم على مائدة العشاء، ومشاركة جميع مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم النصية إلى جانب كل بريد إلكتروني تلقونه خلال لقائهم لإثبات أنه ليس لديهم ما يخفونه في ذلك المساء، لكل من على المائدة، لتتحول الأمور وتصبح أكثر جدية بمعرفتهم أسرار بعضهم البعض، حيث تؤدي خطتهم في النهاية إلى نتائج عكسية وتكشف عن شبكة من الأسرار.

 

المصدر : صدى البلد 

 

 

 




 

 


 

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