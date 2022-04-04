بالدولار.. سعر خرافي لحقيبة ياسمين صبري في رامز موفي ستار

الوكيل الإخباري - خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، خلال لقائها في برنامج رامز موفي ستار مع الفنان رامز جلال.

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وظهرت ياسمين بإطلالة مرتدية شيميز جينز أنيق، مع بنطال جينز كشف عن جمالها.



ونسقت ياسمين صبري مع الإطلالة كوتشي باللون الأبيض، لتستكمل إطلالتها، وارتدت حقيبة كبيرة الحجم بتوقيع من ماركة Hermès العالمية، وبلغ سعرها على الويب سايت 58,392 ألف دولار.