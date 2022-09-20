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الثلاثاء، 20-09-2022 10:27 ص

بالرغم من شعبيته الواسعة .. صديقان فقط للفنان عمرو دياب من الوسط الفني على انستجرام

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الوكيل الإخباري- على الرغم من أنه يمتلك شعبية كبيرة جدا الا ان الفنان عمرو دياب ليس من النجوم الذي يمتلك عدد كبير من الاصدقاء في الوسط الفني والدليل على ذلك انه لا يتابع سوى فنان واحد وممثل واحد من بين كل النجوم المعروفين في الوسط الفني.

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ويتابع عمرو دياب 17 شخصا  على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " من بينهم الفنان اللبناني راغب علامة اذ تربطهما علاقة صداقة منذ سنوات طويلة. أما ثاني نجم يتابعه عمرو دياب هو الممثل المصري أحمد حلمي. وهذا الامر يدل على ان علامة وحلمي غاليين على قلب دياب كثيرا.

الفن

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