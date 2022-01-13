بالصورة-الكشف عن سعر فستان هند صبري الذي أثار حديث المتابعين !

الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة التونسية هند صبري متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت صبري مرتدية فستان أسود قصير من تصميم "Gucci" ويبلغ سعره 4,500 دولار أي 70,734 جنيه مما أثار الجدل بين متابيعها.



وكانت صبري قد نشرت مؤخراً مقطع فيديو على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لا يخلو من المرح، اذ تحدثت عن تمنياتها للعام الجديد بالقول: "يا رب القيامة تقوم"، كما شاركت مع متابعيها مقطع فيديو وهي ترقص مع صديقاتها في المنزل على أنغام أغنية الفنان ويجز "دورك جاي"، وكتبت: "دورك جاي"، وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انهال المتابعون بالتعليقات على المنشور، معبرين عن حبهم واعجابهم بصبري.



هذا وكانت صبري شاركت في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الذي وصفته بالمهرجان الواعد.





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