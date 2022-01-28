بالصورة-بطل مسلسل 'جميل وهناء' يخرج عن صمته ويهاجم المتنمرين

الوكيل الإخباري-أعرب الممثل السوري أيمن زيدان عن استيائه وغضبه من مُسيئي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والذين يستخدمونها للأذية والتنمر، معتبراً أن هناك خلل في المنظومة الأخلاقية.







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وكتب زيدان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "كثير من التعليقات التي يطلقها بعض المتابعين للفيسبوك سواء بالعزاء أو بالمناسبات المبهجة تثير الحزن بل خيبة الأمل بجيل يسيء استخدام واحدة من أهم وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقات سخيفة واخرى قذرة وحاقدة".



وأضاف: "في البداية كنت اتفاجأ وبعدها ادركت ان هناك خراب في المنظومة الاخلاقية …تعليقات من حسابات وهمية…تعليقات من اشخاص اقصائيين ……تعليقات من اشخاص محدودي المعرفة والاخلاق.. ثم تأتي ممارسات بعض المواقع الرديئة في استعمال سياسة الاجتزاء والتحوير واختيار عناوين كاذبة لا يعبر عنها المحتوى لينبري من يمثلون قطيع الفيسبوك بالانجرار وراءها بتعليقات اقل ما يقال عنها انها غبية، الصورة العامة للتعاطي مع الفيسبوك محبطة، وفي كثير من الأحيان مستفزة".



وختم حديثه بالقول: "في وجود الكثير من المتابعين المحترمين لازال يعطي فسحة أمل بانتصار شرفاء الفيسبوك وتأكيد انه من الضروري ان يتحول الى وسيلة تواصل اجتماعية ومعرفية يسودها الحوار الايجابي والاحترام …تباً لكل الذين بزيفهم وغياب شرفهم المهني والأخلاقي ينحدرون بهذه الوسيلة الى الهاوية، وكل الاحترام لمن يتعاطى معها ضمن منظومة قيمية راقية".

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