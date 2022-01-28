الجمعة 28-01-2022
الوكيل الاخباري

جامعات تعلن تأجيل امتحاناتها السبت وتأخير دوام الأحد - تحديث مستمر

انخفاض أسعار النفط عالميا

وزارة الحج والعمرة: لا تمديد لتأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

15 وفاة و 4224 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

صندوق الزكاة يقدم مساعدات لأكثر من 10 آلاف أسرة خلال 48 ساعة

هيئة الطاقة: لا تهاون في تزويد الخدمة للمواطن وديمومة التيار أولوية قصوى

علماء يكشفون سبب سرعة انتشار أوميكرون

الفائزون بالسحب لجوائز تلقي مطعوم كورونا - أسماء

عجلون: كوادر الأشغال تواصل فتح الطرق المؤدية للتجمعات السكانية

بسبب المنخفض .. ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 52 %

الجمعة، 28-01-2022 02:36 م

بالصورة-بطل مسلسل 'جميل وهناء' يخرج عن صمته ويهاجم المتنمرين

R (4)


الوكيل الإخباري-أعرب الممثل السوري أيمن زيدان عن استيائه وغضبه من مُسيئي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والذين يستخدمونها للأذية والتنمر، معتبراً أن هناك خلل في المنظومة الأخلاقية.


اضافة اعلان

وكتب زيدان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "كثير من التعليقات التي يطلقها بعض المتابعين للفيسبوك سواء بالعزاء أو بالمناسبات المبهجة تثير الحزن بل خيبة الأمل بجيل يسيء استخدام واحدة من أهم وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقات سخيفة واخرى قذرة وحاقدة".


وأضاف: "في البداية كنت اتفاجأ وبعدها ادركت ان هناك خراب في المنظومة الاخلاقية …تعليقات من حسابات وهمية…تعليقات من اشخاص اقصائيين ……تعليقات من اشخاص محدودي المعرفة والاخلاق.. ثم تأتي ممارسات بعض المواقع الرديئة في استعمال سياسة الاجتزاء والتحوير واختيار عناوين كاذبة لا يعبر عنها المحتوى لينبري من يمثلون قطيع الفيسبوك بالانجرار وراءها بتعليقات اقل ما يقال عنها انها غبية، الصورة العامة للتعاطي مع الفيسبوك محبطة، وفي كثير من الأحيان مستفزة".


وختم حديثه بالقول: "في وجود الكثير من المتابعين المحترمين لازال يعطي فسحة أمل بانتصار شرفاء الفيسبوك وتأكيد انه من الضروري ان يتحول الى وسيلة تواصل اجتماعية ومعرفية يسودها الحوار الايجابي والاحترام …تباً لكل الذين بزيفهم وغياب شرفهم المهني والأخلاقي ينحدرون بهذه الوسيلة الى الهاوية، وكل الاحترام لمن يتعاطى معها ضمن منظومة قيمية راقية".

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10sdf_7_0-768x512

منى زكي تعاود الرد على منتقديها بسبب مشهدها في أصحاب ولا أعز-صورة

OIP (3)

بالصورة- أصالة ترد على رسالة إبنتها شام الذهبي بكلام مؤثر

12102813501643318296

شاهد..دنيا وايمي سمير غانم تبكيان على مسرح بعد تكريم والديهما

133-000116-wafaa-al-kilani-mysterious-comment_700x400

شاهد..لحظة سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني قبل حفل توزيع جوائز joy awards

AATdyYJ

إليكم لائحة الفائزين بحفل Joy Awards جوائز صناع الترفيه

154-232010-departure-musician-bashir-abbas-sudan-art-black-3_692641_original

رحيل بشير عباس مطور الموسيقى السودانية

أخبار متعلقة
upload_1485510618

أيمن زيدان في رسالة مؤثرة بذكرى وفاة ابنه - صورة