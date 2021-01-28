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الخميس، 28-01-2021 12:11 م

بالصورة.. ظهور جديد يثير الجدل لمتسابقة في برنامج The Voice Kids.. هكذا أصبحت

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الوكيل الاخباري - ما زال المشاركون في المواسم السابقة من برنامج المواهب الشهير The Voice Kids يثيرون اهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التغييرات التي تطرأ على حياتهم وأشكالهم مع مرور السنوات.

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وفي هذا الإطار تناقل الناشطون صوراً للمتسابقة العراقية هيا حازم التي شاركت في البرنامج الشهير في العام 2016 من دون أن يحالفها الحظ، وظهرت وهي ترتدي فستان الزفاف وتبين أنها أصبحت شابة تتمتع بملامح جذابة وجميلة.


ومن خلال البحث بدا أنها تقيم مع أسرتها في الإمارات العربية المتحدة. وعرف أنها لم تتزوج وأن الصور التقطت لها في إطار جلسة تصوير وأنها بدأت العمل في مجال عرض الأزياء.


وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بجمالها ورأى بعضهم أنها تغيرت إلى حد كبير فيما اعتبر آخرون أنها ما زالت تحافظ على ملامحها وأنها أصبحت أكثر نضجاً.

ويذكر أنها قدمت في البرنامج أغنية "أعمل عاقلة" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلا أنها لم تتمكن من متابعة مشوارها في البرنامج كما غاب اسمها بعد ذلك عن التداول.

 


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