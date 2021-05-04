بالصورة.. فنان خليجي يُصاب بجلطة دماغية وهذه حالته

الوكيل الاخباري - أُصيب الفنان الكويتي عبد الإمام عبدالله بجلطة دماغية استدعت نقله على الفور إلى المستشفى. وإثر شيوع الخبر، سارع الكثيرون من محبيه إلى السؤال عن حالته.

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وفي هذا السياق، غرّدت الإعلامية الكويتية نيفين أبو العوافي على حسابها في موقع "تويتر": "لله الحمد والمنة تخطى الفنان القدير عبد الإمام عبدالله عارضاً صحياً بعد أن أُصيب بجلطة خفيفة في الرأس". وأضافت: "حالته مستقرة حيث هاتفته للاطمئنان على صحته وهو حالياً يتلقى العلاج في المستشفى. ألف لا بأس عليك".

كذلك نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الفنان قوله إن وضعه جيد ومطمئن. ولفتت إلى أنه شعر بالدوار وعانى من ثقل في اللسان، وأنه نُقل إلى المستشفى بعد تزايد الأعراض. وأشار الممثل بحسب الصحيفة إلى أنه لا يزال يتلقى العلاج، ولن يخرج من المستشفى قبل أن تستقر حالته الصحية تماماً.



ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة للفنان وهو يرقد في المستشفى، وأرفقتها بالتعليق: "ألف سلامة للفنان الكبير عبد الإمام عبدالله الله يقوّمك بالسلامة تعرض لجلطة ويرقد بمستشفى مبارك أجر وعافية".

لها