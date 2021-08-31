بالصور: أحمد زاهر يحتفل بأول تكريم لابنته منى

الوكيل الإخباري - تسببت فرحة الفنان أحمد زاهر بنجاح ابنته الصغيرة "منى" بأول تجربة فنيه لها في مسلسل "ليه لأ2" في الخلط ما بين الجائزة والتكريم، حيث وجه لها رسالة مؤثرة مؤكدا فرحته بأول جائزة لها، بينما هي في الحقيقة تلقت تكريما مع كل نجوم العمل وبمقدمتهم منة شلبي.



أحمد زاهر نشر عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك 10 صور لابنته منى من وقائع حفل التكريم الذي تضمن في البداية ندوة موسعة لمناقشة أبطال مسلسل "ليله لأ"، وعلق زاهر على الصور قائلا: مبروك يا منمونتى يا قمر على أول جايزة في حياتك على دور سلمى في مسلسل ليه لأ ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح في حياتك يا روح قلب أبوكى".

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