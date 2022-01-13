الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

الكويت تسجل 4883 إصابة بكورونا خلال يوم

المانيا تسجل 81417 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الضمان: 2400 منشأة تستفيد من “استدامة” و”استدامة المعدّل”

السودان.. مقتل ضابط شرطة خلال مظاهرات في الخرطوم

مناهل مفتوحة خطرا على المارة في جرش

وزارة المياه والري تدعو للحيطة وعدم الاقتراب من السيول والأودية ومرافق المياه

نيويورك تايمز تصنف محمية ضانا ضمن الأبرز والأجمل في العالم

الصحة: خفض مدة الحجر لمصابي كورونا مبرر علميا

بيان من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول مطاعيم كورونا

التحقيق بمشاجرة النواب في مراحله النهائية.. وترجيح تجميد عضوية الرياطي

الخميس، 13-01-2022 04:14 م

بالصور - إيميه صياح تحتفل بعيد ميلاد ولديها

bcf059187d


الوكيل الإخباري-احتفلت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه صياح مع زوجها بعيد ميلاد ولديها التوأم اللذين بلغا السنتين البارحة. وعلقت إيميه على صورة نشرتها للمناسبة، قائلة: "‏أحلى لحظة بحياتي؟! هنّي لحظتين.. والفرق بيناتن ثواني.. لحظة اللّي عطيوني فيها ابني بس خلق، ولحظة اللّي عطيوني فيها بنتي.. صاروا سنتين وما بعرف كيف ركض الوقت.. بس الأكيد انّو أحلى سنتين بحياتنا".

اضافة اعلان


وعلق المتابعون على الصورة بينهم المشاهير زميلات إيميه، متمنين أن يبارك الله عائلة إيميه وولديها. وكشفت إيميه مؤخراً أنها سوف تقوم ببطولة مسلسل "رقصة مطر"، وتشارك فيه إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين نذكر منهم مكسيم خليل، إيميه صياح، رولا بقسماتي، وسام صليبا وغيرهم.


 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9076252_1604931931

بالصورة - زياد برجي ينشر صورة لإبنه ويعلق بهذه الكلمات

27820c5cb0949805c753424fac9593965bc0b462

الفنانة أروى تطرح أغنيتها الجديدة-بالفيديو

9182569_1621514822

بالصور - وسام حنا يشوّق المتابعين لمسلسله الجديد في الموسم الرمضاني

0cbfc8eb-3821-4637-aff2-dcaa8d0bd6ec

بعد اصابته بكورونا .. فنان مصري يصف حالته الصحية

Hend-Sabry-1

بالصورة-الكشف عن سعر فستان هند صبري الذي أثار حديث المتابعين !

2165b9c9-878d-43fc-b356-e0dde4c5f914-780x470

قط الفنانة ياسمين عبدالعزيز يثير رعب منى زكي -شاهد

أخبار متعلقة
20191226145325998

الفنانة فادية عبد الغني تحسم الجدل حول اعتزالها للتمثيل