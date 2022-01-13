بالصور - إيميه صياح تحتفل بعيد ميلاد ولديها

الوكيل الإخباري-احتفلت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه صياح مع زوجها بعيد ميلاد ولديها التوأم اللذين بلغا السنتين البارحة. وعلقت إيميه على صورة نشرتها للمناسبة، قائلة: "‏أحلى لحظة بحياتي؟! هنّي لحظتين.. والفرق بيناتن ثواني.. لحظة اللّي عطيوني فيها ابني بس خلق، ولحظة اللّي عطيوني فيها بنتي.. صاروا سنتين وما بعرف كيف ركض الوقت.. بس الأكيد انّو أحلى سنتين بحياتنا".

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وعلق المتابعون على الصورة بينهم المشاهير زميلات إيميه، متمنين أن يبارك الله عائلة إيميه وولديها. وكشفت إيميه مؤخراً أنها سوف تقوم ببطولة مسلسل "رقصة مطر"، وتشارك فيه إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين نذكر منهم مكسيم خليل، إيميه صياح، رولا بقسماتي، وسام صليبا وغيرهم.

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