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الأحد، 20-06-2021 12:56 م

بالصور .. احدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة تجمعها بـ"خالتها" الفنانة المعتزلة نورا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام.

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وعلقت: "أمي وحبيبتي وصاحبتي وخالتي، كل سنة وإنتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي، ومنورة حياتي وتاج فوق راسي يا نوارة ياللي ممشياني على العجين ملخبطوش".


الفنانة نورا من مواليد 18 يونيو، شاركت في عدد من الأعمال الفنية الهامة، أبرزها: "العار"، "الكيف"، "عنتر شايل سيفه"، "ضربة شمس"، "أربعة في مهمة رسمية"، "جري الوحوش"، وغيرها من الأعمال.


اعتزلت نورا الفن وارتدت الحجاب عام 1996، وكان آخر أعمالها فيلم "الهاربان" والذي عرض عام 1993، بطولة النجم الراحل سمير غانم.

 

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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