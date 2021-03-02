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الثلاثاء، 02-03-2021 02:10 م

بالصور.. تشييع جثمان أحلام الجريتلي وسط غياب النجوم

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الوكيل الاخباري - بعد وفاتها إثر أزمة قلبية، شُيع ظهر الإثنين، جثمان الفنانة المصرية أحلام الجريتلي من مسجد القبة الفداوية إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة.

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وحضر التشييع عائلة وأقارب الراحلة الذين أدوا الصلاة عليها أمام نعشها بمقابر الأسرة، ومن ثم حُمل نعشها إلى مثواها الأخير وسط غياب الفنانين ونجمات مصر.

 

وكانت إبنة الراحلة أكدت أن والدتها كانت بحالة صحية جيدة، لكن أُغمي عليها فجأة، ما دفعها لاستدعاء الطبيب، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصوله.
وأكد الطبيب بحسب ابنتها، أن الوفاة حصلت نهار الأحد ونجمت عن أزمة قلبية مفاجئة.

 


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