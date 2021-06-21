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الإثنين، 21-06-2021 04:07 م

بالصور .. عبير صبري تتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة عبير صبري عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا. 

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ونشرت "صبري" صور أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلقت : "الحقنة، الجرعة التانية الفاكسين، ربنا يبعد عننا كلنا الشر، يالا قدموا واتطعموا كلكم، ربنا يحفظ الناس كلها، شكرا مصر العظيمة".


وكانت آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.


كما تواصل عبير صبري تصوير فيلم "ليلة العيد"، من إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.

 

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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