بالصور – هجوم على الفنانة ياسمين صبري لهذا السبب!.. شاهد

الوكيل الاخباري - استعاد عدد من الحسابات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة نشرتها الفنانة المصرية ياسمين صبري في وقت سابق على حسابها الخاص. ومن خلالها أظهرت هدية تلقتها من علامة المجوهرات الراقية Cartier وتوجهت في التعليق إلى القيمين عليها بالشكر.



وأطلق هذا موجة من التعليقات في أوساط المتابعين حيث هاجمها الكثير من هؤلاء ورأى معظمهم أنه يتعين عليها التوقف عن استعراض ممتلكاتها الفاخرة مراعاة لمشاعر الأشخاص الذين يعيشون حالة مادية صعبة.

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