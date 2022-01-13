بالصور - وسام حنا يشوّق المتابعين لمسلسله الجديد في الموسم الرمضاني

الوكيل الإخباري-نشر الممثل اللبناني وسام حنا على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي بوستر دعائي للمسلسل الذي يشارك فيه في موسم رمضان 2022. "جوقة عزيزة" عمل درامي شعبي سوري يشارك فيه باقة من الممثلين.

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وعلق وسام على المنشور قائلاً :"قصة حياة مغنية وراقصة ايام الانتداب الفرنسي في سوريا، فخور جداً بإنضمامي الى هذا العمل الدرامي السوري الشعبي الصرف الذي يشارك فيه فوق المئة شخصية ابرزهم من العمالقة في الدراما السورية وتطلبت تحضيرات ضخمة ابرزها بناء حارة شامية قديمة بكل تفاصيلها الدقيقة مستعيدا الى الاذهان شارع المرقص، الشاغور البراني، زقاق البرغل و شارع البدوي".



ويشارك في المسلسل باقة من الممثلين السوريين، منهم سلوم حداد، نسرين طافش، أيمن رضا، هبة نور، محمد حداقي، نورا رحال ويزن السيد.

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