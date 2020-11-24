بالصور.. ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر

الوكيل الاخباري- نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور لقائها مع الحاجة نعمات عبد الحميد المعروفة إعلامية بـ"سيدة المطر".





"سيدة المطر" تكشف تفاصيل مكالمتها مع ياسمين صبري وما وعدتها به

ونشرت ياسمين صبرى عبر حسابها بموقع انستغرام صورا من لقائها مع الحاجة نعمات، وعلقت قائلة: "الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير.. ست صبورة ومكافحة.. ربنا يديها الصحة وطول العمر".

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كانت ياسمين صبري قد تعهدت بالتكفل بكل احتياجات هذه السيدة فور نشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث التقطت لها صورة وهي تبيع الترمس بأحد شوارع الجيزة لحظة سقوط الأمطار التى لم تمنعها من مواصلة البيع كالمعتاد للحصول على المال الذي يعينها على الحياة.





المصدر: روسيا اليوم



