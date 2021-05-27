بالفيديو.. أول ظهور للفنان شريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه!

الوكيل الاخباري - رصدت عدسات الكاميرات الظهور الأول للفنان المصري شريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه، بسبب مضاعفات مرض السكري.

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وظهر دسوقي خلال وصوله في سيارات إسعاف إلى مستشفى "دار الشفاء" في العاصمة القاهرة لاستكمال علاجه، بعد توصيات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتحملّ الدولة جميع تكاليف العلاج عبر وزارة الصحة المصرية.

وفي أول تعليق له، عقب إجرائه عملية بتر ساقه، كتب دسوقي على حسابه الخاص في "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل شيء".



يشار إلى أن دسوقي تعرض لإصابة أثناء تصوير أحد الأفلام وبعد الفحوصات اكتشف أنه يعاني من مرض السكر في مرحلة متقدمة وبعد خلال 11 يوما أصيب بضغط وسكر وحمرة وقدم سكري.





لها