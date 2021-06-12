بالفيديو .. ابو عصام يوجه رسالة لمتابعيه

الوكيل الإخباري - وجه الممثل السوري عباس النوري المعروف بـ"أبو عصام"، رسالة لمتابعيه عبر حسابه على "انستغرام"، شكرهم فيها على متابعة أعماله وإبداء آرائهم بها.



وقال النوري خلال الفيديو أنه "يستفيد من آراء الجمهور سواء أكانت قوية أم جارحة"، لافتاً إلى أن "أي نقد يوجّه له هو ناتج عن وجهة نظر ويمكن أن يكون بناءً، ويدفع الطرف الآخر الى تقديم الأفضل".

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ومع هذا، فقد طلب النوري من متابعيه تقبل الرأي الآخر، مؤكداً على حرية الرأي والتعبير، وقال :"لو صارت الحياة لون واحد.. بطل يكون في فن".



وأرفق عبّاس الفيديو بتعليق: "تحيّة للفانز، كل حبي أعز ما أملك".

المصدر - لبنان 24