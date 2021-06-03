الخميس 03-06-2021
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بالفيديو | الحجز على أموال محمد رمضان لهذا السبب

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الخميس، 03-06-2021 07:04 م

بالفيديو | الحجز على أموال محمد رمضان لهذا السبب

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الوكيل الاخباري - قال الفنان محمد رمضان، إن الحكومة المصرية قامت بالتحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على "إنستغرام".

ونشر محمد رمضان، فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبة بتعليق منه وقوله: أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض.

بدورها كشفت مصادر مصرفية، سبب الحجز على أموال الفنان المصري محمد رمضان، مؤكدة أنه ليس تحفظاً كما قال الفنان في مقطع فيديو نشره على حساباته، وإنما حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبواليسر.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، وفقا لموقع مصراوي.

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