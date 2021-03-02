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الثلاثاء، 02-03-2021 02:16 م

بالفيديو.. الوداع الأخير للنجم يوسف شعبان وتشييعه بإجراءات مشددة

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الوكيل الاخباري - في إجراءات وقائية دقيقة، شيّع جثمان النجم يوسف شعبان الذي خرج على الأكتاف من مستشفى العجوزة تمهيدا لدفنه في مقابر العائلة في الواحات وأدوا صلاة الجنازة عليه.

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وحرص بعض الفنانين على تشييع جثمان الفنان المصري الكبير رغم الإجراءات المفروضة بسبب وفاته بكورونا، حيث حضر مراسم الجنازة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وعضو نقابة المهن التمثيلية منير مكرم والفنانة نهال عنبر والمذيعة بوسي شلبي.

 

وكان النجم القدير قد رحل عن دنيانا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أدخله إلى العناية المركزة وسرعان ما توفي متأثراً بالمرض عن عمر يناهز الـ90 عاماً.

 


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