بالفيديو.. خروج حفل الفنان جورج وسوف عن السيطرة!.. هذا ما حدث

الوكيل الاخباري - أحيا الفنان السوري، جورج وسوف، حفلا غنائيا، مساء الجمعة الماضي، في أحد الفنادق الكبرى بإمارة دبي، بعد فترة طويلة من الانقطاع عن الغناء وسط الجمهور، بسبب فيروس كورونا.

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وقدم سلطان الطرب، عددا من أغانيه القديمة والجديدة، فيما خرج الحفل عن السيطرة، ونسي الجمهور كورونا بسبب الحماس، وقام الجميع بالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو، وذلك حسب فيديو عرضه برنامج "ET" بالعربي.



وطلب الفنان جورج وسوف، من الجمهور العودة لأماكنهم، بعد أن تقدموا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو له على المسرح، وذلك خوفا على سلامتهم، ومراعاة لاحتياطات الحد من انتشار فيروس كورونا.



وأعرب جورج وسوف، عن اشتياقه لدبي وجمهورها، وظهر معه في الكواليس الفنان عابد فهد، الذي طلب من فرحته أن يقدم جورج وسوف على المسرح.

من ناحية أخرى، تخطت أغنية "صاحى الليل"، للفنان جورج وسوف، أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" منذ طرحها من عدة أيام، وعبّر عن سعادته بنجاح الأغنية ووجه رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه بموقع "يوتيوب"، قائلاً مليون مشاهدة ومليون شكرًا".





https://t.co/5DXQG0PQ3S pic.twitter.com/vN6a5VrU9I 🎻 عودة لجورج وسوف بعد انقطاع في حفل ضمن موسم حفلات أعياد الميلاد والكريسماس بدبي... ويبدو أن حماس الجمهور واشتياقهم أنساهم الكورونا وETبالعربي ينقل لكم الأجواء 👇 December 26, 2020

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