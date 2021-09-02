الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

بعد اتفاق الثلاثاء.. الأعلام الروسية ترتفع في درعا السورية

لقاء قمة أردني فلسطيني مصري في القاهرة الخميس

إيران مصممة على زيادة صادراتها النفطية رغم العقوبات

إدارة بايدن تعمل لاستضافة 50 ألف أفغاني في قواعد عسكرية

الحكومة تقرر رفع الأنظمة المعدلة من هيئة الإعلام عن موقع ديوان التشريع والرأي

بالفيديو.. الأمير علي يقاطع ممازحاً مقابلة تلفزيونية مع الأميرة ريم

بالفيديو.. لحظة تدهور شاحنة في العقبة ووفاة سائقها

مسؤول أميركي: أغلب الحلفاء الأفغان لم تشملهم عمليات الإجلاء الجوية

مو كورونا.. تفاصيل المتحور الأخطر من الفيروس

افتتاح نفقي تقاطع طارق العلوي والسفلي في عمان للحركة المرورية

الخميس، 02-09-2021 12:52 ص

بالفيديو.. شيرين تصل إلى جدة بالعباءة السعودية واستقبال حافل لها

mbc1-_takhareef-_guest_sherine_1_0


الوكيل الإخباري - وصلت الفنانة شيرين، إلى الأراضي السعودية، استعداداً لحفلها الغنائي المقام، غدًا في مدينة جدة بالسعودية.

وحرص على استقبالها مسؤولو الشركة المنظمة للحفل بالورود، وأطلت شيرين على الحاضرين بالعباءة السعودية.

اضافة اعلان


ومن المقرر أن يقام الحفل، غداً الخميس بمدينة جدة على مسرح جدة سوبر دوم.


كما تحي شيرين حفل غنائي آخر في مدينة الدمام، وذلك ضمن فعاليات حفلات صيف الشرقية في الرابع من سبتمبر "أيلول" الجاري، في عودة احتفالية مميزة لجمهورها بعد غيابها عن الحفلات الجماهيرية لأكثر من عام.


كانت آخر الحفلات الغنائية لشيرين في يناير 2020، في مدينة جدة، وشهدت حضورا كامل العدد من جماهيرها وكانت عودة غنائية لها بعد غيابها التام لمدة شهرين عن الساحة بسبب إجراءها لعملية جراحية في البطن.


وشهدت "جدة سوبر دوم" خلال الفترة الصيفية الماضية بدايةً من شهر يونيو، مجموعة من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم "عمرو دياب، محمد حماقي، محمد عبده، ماجد المهندس، أنغام، جورج وسوف، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، وغيرهم"، التي شهدت جميعها حضورًا كامل العدد، مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في المسرح والإضاءة والصوت التي أضافت صورة مميزة للحفلات.

 

 

 

 

لها 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9774606-1647690592

صورة من كواليس الهيبة تشوق الجمهور

539201808261159105910

عمرو دياب بـ الدنيا بترقص اعاد احياء موضة التسعينات - صور

2021-07-06_05-38-17_203414-730x438

بعدما سخروا من إصابتها : سيرين عبد النور مستاءة - صورة

emarat-news_2021-08-31_18-52-49_682503

رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجه إلى السعودية - فيديو

20198222234239GR

النجمة بيونسي تخطف الأنظار بألماسة نادرة قيمتها 30 مليون دولار- صور

9333002_1538140691

ياسر العظمة يطل على متابعيه بدون شعر مستعار - صورة

أخبار متعلقة
emarat-news_2021-08-31_18-52-49_682503

رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجه إلى السعودية - فيديو

48863db4-a1e7-4dbc-93ab-4eda46582f8c

تفاصيل حفل أصالة مع رامي صبري في موسم حفلات صيف جدة

wael-concert-12

وائل كفوري يُشعل مواقع التواصل بحفل في جدة

7745291-396979090

تامر حسني يعلن موعد حفله الجديد في صيف جدة