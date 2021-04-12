بالفيديو.. صراخ وضرب وسقوط في الماء.. برنامج رامز جلال في رمضان

الوكيل الاخباري - كشف الفنان رامز جلال، عن الإعلان الدعائي لبرنامجه الجديد "رامز عقله طار" المُقرر عرضه عبر قناة "Mbc مصر"، طوال شهر رمضان المُبارك.

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ونشر رامز جلال، إعلان برنامج رامز علقة طار في رمضان 2021 على قناة mbc مصر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مُعلقًا عليه بقوله: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".



وظهر رامز جلال، في إعلان البرنامج وهو يقول: "الخوف ملوش كبير.. الرعب أنواع، وأنا بفضل أقوى نوع، الخطر مستويات وأنا دايما بختار أعلى مستوى".



وظهر ضيوف رامز جلال، ويبدو عليهم الخوف والرعب الشديدين، خلال وقوعهم كضحايا لمقالب البرنامج.

وكان رامز قد نشر البوستر الرسمي للبرنامج عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مُعلقًا عليه بقوله: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، "رامز عقله طار" على MBC مصر إن شاء الله رمضان 2021".





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