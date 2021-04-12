الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمن يحذر من شركات بورصة واستثمار

قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

التربية: لا يجوز لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في المساجد

وزير الأوقاف : إغلاق المساجد بعد صلاتي المغرب والفجر

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

الإثنين، 12-04-2021 11:23 ص

بالفيديو.. صراخ وضرب وسقوط في الماء.. برنامج رامز جلال في رمضان

176-000543-dumps-ramez-jalal_700x400


الوكيل الاخباري - كشف الفنان رامز جلال، عن الإعلان الدعائي لبرنامجه الجديد "رامز عقله طار" المُقرر عرضه عبر قناة "Mbc مصر"، طوال شهر رمضان المُبارك.

اضافة اعلان

ونشر رامز جلال، إعلان برنامج رامز علقة طار في رمضان 2021 على قناة mbc مصر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مُعلقًا عليه بقوله: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".


وظهر رامز جلال، في إعلان البرنامج وهو يقول: "الخوف ملوش كبير.. الرعب أنواع، وأنا بفضل أقوى نوع، الخطر مستويات وأنا دايما بختار أعلى مستوى".

وظهر ضيوف رامز جلال، ويبدو عليهم الخوف والرعب الشديدين، خلال وقوعهم كضحايا لمقالب البرنامج.

 

وكان رامز قد نشر البوستر الرسمي للبرنامج عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مُعلقًا عليه بقوله: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، "رامز عقله طار" على MBC مصر إن شاء الله رمضان 2021".



لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
327387_0

فنان مصري شاب يتصدر قائمة الأعلى أجرا في رمضان بـ40 مليون جنيه

نيكول-سابا-يوسف-الخال

إصابة نيكول سابا وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا

WhatsApp-Image-2021-04-12-at-9.58.33-AM

فيديو جديد يثير الجدل للشيف التركي بوراك برفقة الفنانة أحلام.. شاهد

11-121

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

2099652-1181171976

فنانة شابة شهيرة تعتزل الفن بشكل مفاجئ.. شاهد

30546-photo_d0be

أمير كرارة يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا.. فيديو

أخبار متعلقة
1341da11201045af4796f12c80c6c415

على غرار رامز جلال.. برنامج مقالب جديد في رمضان.. شاهد

4b09c59cec7a4d919af08bd77206f1c5c1754fdf

رامز جلال يثير الجدل بشكله في برنامجه الرمضاني.. صورة

3278386_1508784990

تفاصيل جديدة عن برنامج رامز جلال الرمضاني

1030785113_0_141_1580_995_1000x541_80_0_0_f173ee50cdcf224841ae9da641796a15

الكشف عن تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان القادم

7946091-562399336

كواليس جديدة حول برنامج مقالب رامز جلال في رمضان.. شاهد

czo1NzoiaHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuYWx3YXRhbnZvaWNlLmNvbS9uZXdzL2xhcmdlLzk5OTkxMDY0NTQuanBnIjs=

رامز جلال مهدد بعدم الظهور ببرنامج المقالب في رمضان