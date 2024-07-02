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الثلاثاء، 02-07-2024 09:55 ص

بالفيديو.. عبدالله الرويشد يظهر على كرسي متحرك في ألمانيا

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الوكيل الإخباري- في أحدث ظهور له بعد إصابته بوعكة صحية استدعت علاجه في الخارج، ظهر الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، على كرسي متحرك وسط أصدقائه، في آخر مراحل علاجه بمدينة أنسباخ الألمانية.

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نشر زبير خليفة العميري، رئيس فرقة العميري، على منصة "إكس" صوراً له وكتب: "اليوم في زيارة أخينا وصديقنا عبدالله رويشد عسى الله يعافيه ويشفيه ويرده لأهله وربعه مشافى معافى بإذن الله بصحبة إخواني إبراهيم المسعود وصالح أمان".


كذلك، نشر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأصدقاء الرويشد، حيث طمأنوا الجميع على صحته. وقال أحد المرافقين المتواجدين معه في الفيديو: "زيارة للفنان والأخ عبد الله الرويشد بمدينة أنسباخ الألمانية اليوم في 30 يونيو، مطمئنين الجمهور على صحته".


ووجه المرافق شكره لعائلة الفنان عبدالله الرويشد التي أخذته في رحلة بالطبيعة، وسط ضحكات الحاضرين على طرافة الموقف.


وكان الرويشد قد سافر إلى ألمانيا لاستكمال علاجه في شهر أبريل الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة في فبراير الماضي.


وفي وقت سابق، طمأن الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، الجمهور على صحة عبدالله من خلال منشور على منصة "إكس"، حيث أكد أن "عبدالله بخير وصحة وعافية، وحالته الصحية في تحسن كبير، بفضل رب العالمين ودعواتكم، ويشكر الجميع وكل من سأل عنه".

 

 

RT


 




 

 


 

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