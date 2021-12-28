الثلاثاء 28-12-2021
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الثلاثاء، 28-12-2021 04:45 م

بالفيديو .. لأول مرة بعد طلاقها .. ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرًا عن والدتها

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الوكيل الاخباري - تحل الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، في حلقة رأس السنة، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.اضافة اعلان


وطرحت قناة «dmc»، برومو حلقة شيرين عبدالوهاب، وظهر في البرومو شيرين عبدالوهاب برفقة ابنتيها، وكشفت ابنة شيرين بعد الوهاب عن تصرف والدتها حال أصابها بضيق، قائلة: «لما بتكون متضايقة بتنام أو بتعيط».

خلال السهرة التي تظهر فيها شيرين مع ابنتيها مريم وهنا، تكشف مزيدًا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية وتحسم الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الأخيرة، كما تكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد.

 

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=322150953097103

 

 

 




 

 


 

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