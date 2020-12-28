بالفيديو .. محمد رمضان برفقة الشيف التركي بوراك

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" مقطع فيديو جديد له من دبي .
وقد ظهر رمضان في مطعم الشيف التركي بوراك وسط حشد من المحبين الذين تجمعوا حوله وأخذوا معه صور .
وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه : "من دبي الساحرة يوم رائع مع أصدقائي الأعزاء اخي الكبير الشيخ إحسان عبدالصمد القرشي و رجل الأعمال اللبناني صلاح سكر و رجل الأعمال الإماراتي طاهر انوهي و محمد الحمادي وسمير شمخه ومصمم الازياء نمر سعادة في مطعم الشيف العالمي بوراك وصدفة رائع لمقابلة صديقي اللاعب الأسباني سلجادو وعائلته بعد مبارتنا في المغرب العام الماضي .
المصدر : الفن