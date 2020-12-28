بالفيديو .. محمد رمضان برفقة الشيف التركي بوراك

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" مقطع فيديو جديد له من دبي .

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وقد ظهر رمضان في مطعم الشيف التركي بوراك وسط حشد من المحبين الذين تجمعوا حوله وأخذوا معه صور .



وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه : "من دبي الساحرة يوم رائع مع أصدقائي الأعزاء اخي الكبير الشيخ إحسان عبدالصمد القرشي و رجل الأعمال اللبناني صلاح سكر و رجل الأعمال الإماراتي طاهر انوهي و محمد الحمادي وسمير شمخه ومصمم الازياء نمر سعادة في مطعم الشيف العالمي بوراك وصدفة رائع لمقابلة صديقي اللاعب الأسباني سلجادو وعائلته بعد مبارتنا في المغرب العام الماضي .

المصدر : الفن



