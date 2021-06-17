بالفيديو.. محمد رمضان يستفز جمهوره مجدداً

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان محمد رمضان طرح أغنيته الجديدة "ثابت"، غداً الجمعة عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بطريقة مثيرة للجدل، ليعيد الى الأذهان فيديو تحفّظ البنك على أمواله لصالح ورثة الطيّار المتوفّى أشرف أبو اليسر.

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وظهر رمضان في الفيديو وهو يقول إن المخرج محمد سامي أرسل إليه فيديو الأغنية ليسأله عن موعد طرح الكليب، ليطلب من متابعيه مشاهدة الأغنية، إلا أنه بدأ الحديث خلال الفيديو عن الأغنية بعبارات مشابهة للتي قالها في الفيديو الذي أعلن فيه عن تحفّظ أحد البنوك على أرصدته بسبب الحكم عليه بدفع ستة ملايين جنيه تعويضاً للطيّار المتوفى، وطلب من جمهوره مشاهدة الفيديو على قناته في "يوتيوب".



يُذكر أن محمد رمضان يكشف في أغنيته "ثابت" عن تمسّكه بالمبادئ وثباته أمام خصومه، وتعرّضه للشدائد التي كشفت حقيقة المحيطين به، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وتوزيع كولبيكس بوي، وإخراج محمد سامي.

المصدر-لها