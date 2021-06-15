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الثلاثاء، 15-06-2021 11:36 ص

بالفيديو .. محمد رمضان يشوق متابعيه لاغنيته الجديدة

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الوكيل الإخباري - شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، لأغنية "ثابت" والتي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

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ونشر رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، يظهر خلاله وهو يلعب بكرات البلياردو، وعلّق: "ثابت.. قريبا. ثقة في الله نجاح".


وانتهى رمضان، من تصوير الكليب الذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي بعدما تعاونا في أعمال سابقة منها مسلسلي "الأسطورة" و"البرنس"، وكليب أغنية "رايحين نسهر - بم بم".


"ثابت" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن.


ومن ناحية أخرى عُرض لمحمد رمضان مسلسل "موسى"، رمضان الماضي 2021، يشارك في بطولته النجوم هبة مجدي، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

 

 

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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