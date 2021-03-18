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الخميس، 18-03-2021 11:09 ص

بالفيديو.. نيللي كريم تعلن فسخ خطوبتها رسمياً

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الوكيل الاخباري - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ET بالعربي"، أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم فسخ خطوبتها رسمياً من رجل الأعمال عمر إسلام، قائلة: «كنت مخطوبة، والحمد لله فسخت».

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وأضافت: "مفيش حد سعيد 100%، ولا حزين 100%، أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جداً، وبزعل بسرعة بس مبزعلش من حد، وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني أوي".


وأكدت أنها لا تحب التدخل في حياتها الشخصية، وتكتفي بأخبار أعمالها الفنية، مشيرةً إلى أن علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي مقتصرة على نشر بعض الصور من أعمالها وحياتها بشكل عام.


وأوضحت أنها لا تحب التخطيط والإصرار على وجودها في موسم رمضان، لافتةً إلى أن أغلب أعمالها الناجحة لم يكن مخططاً لها، بل جاءت عن طريق المصادفة.


على جانب آخر، تشارك نيللي كريم في رمضان 2021 بمسلسل "ضد السكر"، ويشاركها البطولة محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

 

لها

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