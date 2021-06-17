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الخميس، 17-06-2021 10:02 ص

بالفيديو .. هند البحرينية تدخل القفص الذهبي للمرة الثالثة من نجم كرة سلة لبناني

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الوكيل الإخباري - فوجئ جمهور الفنانة هند البحرينية بإعلانها دخول القفص الذهبي عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، مع خطيبها لاعب كرة السلة اللبناني كريم عزالدين بعد خطوبتهما في تموز الماضي.

ونشرت هند مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، وثّق نقل خاتم الخطوبة من يدها اليمنى إلى اليسرى، وعلّقت عليه بقولها: "أنت لم تجعلني أقع في حبّك فقط... بل جعلتني أقع في حب نفسي".

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وتزوّجت المغنية البحرينية مرتين سابقاً، الأولى من البحريني فهد أحمد في عام 2002 وأنجبت منه ابنها عبد الله، لكنهما انفصلا في عام 2004، والثانية في عام 2012 من اللبناني جورج نمر مدير الإنتاج في قناة "الوطن" الكويتية.

وكان كريم عزالدين قد تعاقد مع نادي "سترة" البحريني، قادماً من نادي "باريس" الفرنسي، في تشرين الثاني العام الماضي.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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