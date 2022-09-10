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السبت، 10-09-2022 04:37 م

بالفيديو - وفيق حبيب يشوق المتابعين لأغنيته الجديدة "معك حياتي"

وفيق-حبيب


الوكيل الإخباري-شوق الفنان السوري وفيق حبيب متابعيه لأغنيته الجديدة "معك حياتي"، ويبدو من المقطع الترويجي للاغنية انها مهداة للعرسان لأنه يظهر عروس يوم زفافها محاطة بصديقاتها في اطار طبيعي مع منظر البحر.

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الفيديو كليب من اخراج مؤيد الاطرش الذي سبق ان تعامل معه حبيب في عدة فيديو كليبات.


ويطلق الفنان وفيق حبيب كل فترة اغنية منفردة فهو طرح منذ قرابة الشهرين اغنية "كلو كوم"، سبقها أغنية "كمشة" من كلمات فادي مرجان، وألحان أنس كريم وحققت الأغنية أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

 

الفن

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