الأحد 11-10-2020
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الأحد، 11-10-2020 02:40 م

باميلا الكيك تتعرض لحادث مروّع يمنعها من المشي

باميلا-كيك


الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن تعرضها لحادث سير خطير كاد أن يودي بحياتها ما استدعى نقلها الى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية عاجلة .

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وقد نشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل الحادث ، مشيرة الى انها لن تستطيع المشي قبل شهر على الاقل ، اثر اصابتها بـ بكسرين في إحدى ساقيها ورضوض في جسمها، ماشكل صدمة لمتابعيها .

 

مؤكدة انها ستضطر لرفض عملاً درامياً كان من المفترض أن تلتحق اليوم بفريق عمله في تركيا.

 

 

 

المصدر : الفن 

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