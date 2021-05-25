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الثلاثاء، 25-05-2021 12:36 م

بتر قدم فنان مصري شهير بعد تعرضه للإصابة أثناء التصوير!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفنان شريف دسوقي أقدم على إجراء عملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه.

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وقالت طلبة في منشورها: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصاً رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير".


ثم نشرت بدرية منشوراً آخر تطمئن فيه الجمهور على حالة الفنان قائلة: "للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقى (سبعبع) كان فيه جرح فى رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جداً وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمدلله أدعوله ربنا يتم شفاه على خير".


وفي أول تعليق له، عقب إجرائه عملية بتر ساقه، كتب الفنان شريف دسوقي على حسابه الخاص بفيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل شيء".

يشار إلى أن شريف تعرض لإصابة أثناء تصوير أحد الأفلام وبعد الفحوصات اكتشف أنه يعاني من مرض السكر في مرحلة متقدمة وبعد خلال 11 يوما أصيب بضغط وسكر وحمرة وقدم سكري.


يذكر أن دسوقي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم "ليل خارجي"، كما أنه لفت الأنظار بدوره في مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في موسم رمضان 2020 ونال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.





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