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الإثنين، 06-06-2022 02:17 م

بتصرف مفاجئ .. ياسمين عبد العزيز تثير الشكوك حول انفصالها عن أحمد العوضي

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الوكيل الإخباري-بخطوة صادمة، قامت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بإلغاء متابعة زوجها الممثل المصري أحمد العوضي عن حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

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هذا الأمر أستغربه المتابعون، وأثار شكوكهم حول إمكانية انفصالها عن أحمد العوضي، وبدأوا بطرح التساؤلات عن السبب.


وكانت ياسمين قد تصدّرت الترند وقائمة محركات البحث، وذلك بعد ظهورها مجدداً في المستشفى، وخضوعها لعملية جراحية دقيقة في سويسرا منذ أسبوع تقريباً.

 

وشاركت ياسمين عبد العزيز الجمهور صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر حسابها الخاص، وقالت في منشورها: "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".

 

 


 

 

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