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الأحد، 01-11-2020 12:12 م

بدء مسلسل الهيبة في الجزء الجديد اليوم

مسلسل-الهيبة-الرد-اونلاين


الوكيل الاخباري - شاركت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني في الترويج لمسلسل "الهيبة الرد" في جزئه الرابع، الذي يلعب زوجها الفنان السوري تيم حسن بطولته، قبل ساعات من انطلاق عرضه المقرر اليوم الاحد.

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وعمدت الاعلامية المصرية دعم زوجها بطريقتها الخاصة من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها: "وووووسع للكبير.. الهيبة بكرا.. كل التوفيق تيم حسن ولكل فريق العمل".

 

بدوره، شارك الفنان تيم حسن متابعيه على تطبيق انستغرام بعدد من الصور من كواليس المسلسل الجماهيري، وشوّق الجمهور بمشاهد يبدو من خلالها أنه يستعد لانتقام كبير بعد قتل عائلته.

ويظهر "جبل شيخ الجبل" في الصور ومقاطع الفيديو الترويجية للمسلسل بشكل مختلف من خلال تسريحة الشعر واللحية الطويلة، وايضا من ناحية الملابس، حتى لا يقع في رتابة الشخصية والتكرار الممل.

يذكر ان الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" من تأليف ورشة من الكتاب، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "الصباح إخوان" للمنتج صادق الصباح، ويشارك في هذا الجزء بالإضافة إلى أبطال العمل الأساسيين كل من ديمة قندلفت وعادل كرم بشخصيات جديدة.

 

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