الخميس 06-01-2022
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الخميس، 06-01-2022 01:07 م

براءة المنتج أحمد السبكي من تهمة التشهير

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الوكيل الإخباري - بعد الحكم الغيابي على المنتج أحمد السبكي بحبسه ستة أشهر، وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، وكفالة ٥ آلاف جنيه، بسبب تشويه سمعة إحدى السيدات ادعت ظهور صورتها ضمن مشاهد فيلم "الفرح"، دون إذنها حيث ظهرت بأكثر من مشهد خلف الفنان الراحل محمود الجندي أحد أبطال العمل.

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قضت محكمة الاستئناف بسقوط الحكم وبراءة السبكي من التهمة المنسوبة إليه بعدما ثبت أن المدعية كانت تعمل في وقت إنتاج الفيلم راقصة استعراضية وبشكل طبيعي كانت صورها متداولة لدى كل متعهدي الأفراح وموردي المجاميع في مصر، ووجود صورتها في الفيلم لم يكن مقصوداً.

 

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