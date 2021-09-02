براد بيت يرفض الاستسلام أمام أنجيلينا جولي ويلجأ الى المحكمة من جديد

الوكيل الإخباري - يرفض الممثل العالمي براد بيت أن يستسلم لطليقته الممثلة أنجيلينا جولي وقد اشارت بعض المصادر الى انه تقدم بدعوى لمراجعة حكم المحكمة الأخير في كاليفورنيا، وذك بعد فوز زوجته السابقة بحكم حضانة أطفالهما الخمسة لصالحها.





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ورفع براد بيت التماساً إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا لمراجعة قضية الحضانة التي تم إجرائها ضد زوجته السابقة أنجلينا جولي، وذلك بعد استبعاد القاضي جون أودركيرك من القضية خصوصا بعد اثباتها تحيّزه الكبير لبيت في هذه القضية.



هذا القرار لم يعجب براد الذي أبى ان يستسلم لقرار المحكمة الأول.

المصدر- الفن