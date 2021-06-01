براد بيت يعلن ارتباطه مع اندرا داي

الوكيل الإخباري - يعيش النجم براد بيت أفضل أوقاته حالياً على الصعيد الشخصي بعدما تمكن من الفوز في قضيته الأخيرة ضد طليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي، وتمكن من نيل حضانة مشتركة رغم رفضها، لتؤكد التقارير أن بيت دخل قصة حب جديدة مع الممثلة الصاعدة اندرا داي التي تصغره بـ 20 عاما.

اضافة اعلان



وأضافت التقارير أن بيت وضع داي نصب عينيه منذ فوزها بلقب الممثلة الصاعدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير، وهو ما أكدته كواليس الحفل الذي حضره الثنائي حيث ذكرت التقارير أن الثنائي تغزلا في بعضهما خلف ستار "الأوسكار".

المصدر - لبنان 24