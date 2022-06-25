السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

خبراء: النمط الاستهلاكي الأردني مستورد ودخيل

أونروا تحتاج 5 ملايين دولار بالأردن لتقديم مساعدة نقدية للاجئين الفلسطينيين من سوريا

الدفاع المدني يحذر من عضات الأفاعي ولدغات العقارب

بنوك مركزية عربية رفعت معدلات الفائدة - أسماء

الملك: الأردن يعمل لتعزيز الأمن الغذائي المشترك

الكرك: فعاليات تطالب بتغيير نهج التعامل مع الاطفال وإطلاق إبداعاتهم

ازدياد إصابات جدري القرود في بريطانيا

صندوق النقد: بعض الألم قد يكون ضروريا لمكافحة التضخم

انخفاض مستوردات الأردن من روسيا 61% ومن أوكرانيا 42% في الثلث الأول من 2022

انخفاض أسعار الذهب محلياً

السبت، 25-06-2022 09:27 ص

براد بيت يوضح حول اعتزاله للفن

WhatsApp Image 2022-06-25 at 9.31.42 AM


الوكيل الإخباري-صدم نجم هوليوود الشهير براد بيت الجمهور بقراره حول الإعتزال وذلك من خلال تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن اقتراب نهاية مسيرته الفنية.

وقال براد بيت لمجلة GQ البريطانية موضحاً الأسباب،  أن أيامه في صناعة الأفلام أصبحت معدودة: "أنا أعتبر نفسي في مرحلتي الأخيرة، أنا واحد من تلك المخلوقات التي تتحدث من خلال الفن، أريد فقط أن أصنعه دائمًا، لذا إذا لم أجد ما يستحق أن أقدمه، فسأبتعد بطريقة ما".

اضافة اعلان


كما كشف خلال حواره أنه عانى من الآلام النفسية لسنوات عديدة وكذلك الكوابيس بعد انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي، مشيراً إلى أنه أصبح يفضل الوحدة والبقاء من دون ارتباط، وأكد أن كابوساً ظل يطارده لمدة 4 أو 5 سنوات، وروى ماذا كان يحدث في هذه الكوابيس قائلاً :"يكون ذلك دائماً في الليل، في الظلام، وأكون أسيراً على رصيف في حديقة أو على طول ممشى خشبي، وبينما كنت أعبر تحت مصباح شارع كمن يطارد الأرواح الشريرة، كان أحدهم يقفز من الهاوية ويطعنني في الضلوع، أو لاحظت أنه تمت ملاحقتي ثم أحاط بي شخص آخر وأدركت أنني محاصر، وكانوا يقصدون لي ضررًا جسيمًا، أو أن يتم مطاردتي في منزل مع طفل كنت سأساعده في الهروب ولكن تم تعليقه على سطح السفينة ويطعنني طعنا دائما، هكذا شعرت".

 

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
من-زكي-1613812650-0

منى زكي تحتفل بانتهاء تصوير فيلم القاهرة مكة

4058636_1655906834

الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خروجه من غرفة العمليات

WhatsApp Image 2022-06-23 at 4.54.33 PM

تفاصيل شخصية هند صبري التي تجسدها في فيلم كيرة والجن

image

باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد "عمهم"

2539156_1627622810

حمو بيكا يطالب بعودته للغناء في بلده

62E55227-547C-4291-B109-F5B0252C13AE

جورج وسوف وصابر الرباعي يغنيان في موسم جدة

أخبار متعلقة
4112814_1655454430

أول تعليق من إبن سلاف فواخرجي ووائل رمضان على طلاقهما

6202217144059901422654

محمد الحلو يكشف تفاصيل مرضه وحقيقة بتر قدمه

_110639687_59350547_2370461506310093_4921232609326923776_n

سعد لمجرد يتحدث عن بداياته الفنية