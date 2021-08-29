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الأحد، 29-08-2021 12:08 م

برسالة مؤثرة تودع الاعلامية ليال إخوتها الـ 3 الذين غادروا لبنان - صورة

ليال-الاختيار


الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية ليال الاختيار صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام مع عائلتها.

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وعلقت ليال على الصور بالقول: عائلتي الكبيرة لقد كنتم مصدر سعادتي ودعمي، يوما بعد يوم نحن نفترق، شقيقان لي غادروا لبنان وبدأوا حياة جديدة في الخارج. والآن سيغادر 3 من إخوتي لاكمال تعليمهم بعد الانهيار الكبير الذي يواجهه لبنان.

اضافت: لقد كان الخيار صعبا جدا ولكن لم يكن لدينا غيره أتمنى لكم مستقبلا باهرا وحياة سعيدة أينما ذهبتم. 

واكملت: ستبقون اولادي الـ 7 الذين عاملتهم دائما كأم. انتم لا تكبرون بالنسبة لي وانا سأقف دائما إلى جانبكم سأفتقد لغداء يوم الأحد ولجمعتنا بعد الظهر ولكل لحظة كنا فيها سويا أحبكم وأمنيتي الوحيدة ان نعود ونجتمع يوما ما .


 

المصدر - لبنان 24 

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