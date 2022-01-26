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الأربعاء، 26-01-2022 12:09 م

برسالة مؤثرة تيم حسن يعزي سامر البرقاوي بعد وفاة والده

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الوكيل الإخباري - عبر الممثل السوري تيم حسن عن حزنه الشديد بوفاة صفوح البرقاوي والد المخرج سامر البرقاوي، ناعيا إياه برسالة مؤثرة جدًا قائلا :

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"رحم الله الاستاذ الفاضل صفوح البرقاوي والد صديقي الغالي المخرج سامر البرقاوي يفقد التعليم في سوريا مدرسا هاما ومديرا قديرا ومربيا حازما، وتفقد أجيال متعاقبة في بلدنا اليوم واحدا من المعلمين المؤثرين والمحبوبين رحمة الله عليه وأصدق التعازي لأخواني سامر ومصطفى إنا لله وإنا اليه راجعون".

 

 

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