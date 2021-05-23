برسالة مؤثرة.. كريم عبد العزيز ينعى سمير غانم

الوكيل الاخباري - نعى الفنان المصري كريم عبد العزيز، الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفى يوم الخميس الماضي.



ونشر كريم صورة للفنان الراحل عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق كاتباً: "مع السلامة يا أستاذ الكوميديا في العالم العربي.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. سنظل طول ما احنا عايشين فاكرينك ولا يمكن لأي شخص مصري أو عربي ينسى اللي عاش عمر بحاله يفرح الناس ويبسطهم بأرقى أنواع الفنون.. وداعًا يا سمورة".

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وكان جثمان الفنان الراحل، قد خرج يوم الجمعة من مستشفى الصفا، بحضور ابنتيه الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد.





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