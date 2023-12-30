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السبت، 30-12-2023 11:54 ص

برشاقة واضحة... شيرين عبد الوهاب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي -فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت مصممة الأزياء العراقية زينة زكي، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال تواجدها في دبي.

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ولفتت شيرين الأنظار إليها في الفيديو، حيث بدت أكثر رشاقة وإشراقاً بعدما خسرت الكثير من وزنها، عقب طلاقها من المطرب حسام حبيب، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق مؤكدين أنها استطاعت أن تستعيد حيويتها من جديد.

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