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الثلاثاء، 06-10-2020 09:56 ص

برنامج جديد للمواهب The Voice Senior .. يبدأ غدا

the voice senior


الوكيل الاخباري - في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء السابع من أكتوبر، تنطلق أولى حلقات الموسم الأول من برنامج "The Voice Senior" الذي يعرض عبر شاشة "MBC".

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البرنامج الذي يمنح فرصة النجومية بعد مرور الستين، حيث يتنافس الموهوبون والموهوبات ضمن فئة عمرية معينة، تلك التي تخطت الستين من أجل إبهار المشاهدين والمدربين للحصول على اللقب في نهاية المطاف.

 

7 حلقات هي عمر البرنامج وتمر عبر 3 مراحل، تحت إشراف المدربين الأربعة هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين ونجوى كرم، حيث تبدأ المرحلة الأولى وهي "الصوت وبس" التي تمتد لأربع حلقات.


بعدما يصعد المشاركون إلى المسرح من أجل تقديم موهبتهم، أملا في أن يلتف إليهم أحد المدربين لضمهم إلى فريقه، لتأتي بعدها المرحلة الثانية وهي مرحلة الـ "Sing Off" والتي توزع على حلقتين، حيث يضم كل مدرب من المدربين أربعة أصوات إلى فريقه، يقوم بعدها باختيار اثنين ينتقلان إلى المرحلة النهائية، والتي يقدم فيها كل متسابق أغنية منفردة، قبل أن يتوج الفائز باللقب في الحلقة الأخيرة.

 

المدربون الأربعة تحدثوا عن التجربة الجديدة، حيث يراها هاني شاكر ممتعة وجديدة، وأتاحت لهم الالتقاء بمواهب كبيرة في السن لم تحظ بالشهرة التي تستحقها في الماضي.


فيما وصفت سميرة سعيد التجربة بكونها فكرة استثنائية وخطوة عظيمة وفريدة من نوعها، مشيرة إلى أن هناك العديد من القصص المبهرة لعل أبرزها قصة رجل مسن ظل صوته متمتعا بلياقته ولم يفقد اللمعية.

 

أما نجوى كرم فقد رأت أن أهم ما في البرنامج الجديد هو أنه يمنح الأمل ويؤكد للجميع أن الموهبة مهما تأخر ظهورها للعلن، إلا أنها ستنال الفرصة في يوم ما.


بينما ثمن ملحم زين تجربته في اللجنة إلى جوار المدربين الثلاثة، معتبرا أن بعض المواهب كان لها مشوار فني، لذلك فظهورها عبر البرنامج يشكل جرأة منهم وثقة في أن البرنامج سيمنحهم الانتشار في كافة الدول العربية والعالم.

 

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