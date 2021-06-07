الإثنين 07-06-2021
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الإثنين، 07-06-2021 02:26 م

برومو لـ تامر حسني يتصدر الترند - بالصورة

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الوكيل الإخباري - إستطاع الفنان المصري تامر حسني أن يتصدّر الترند"، من خلال الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد "مش أنا"، فحاز الفيديو على أكثر من 10 مليون مشاهدة، خلال يوم واحد من طرحه عبر قناة تامر الرسمية على "يوتيوب".

اضافة اعلان

ونشر تامر صورة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عبّر فيها عن مدى فرحه بالضجة التي أحدثها الإعلان، وتمنّى أن يأتي الفيلم على قدر التوقعات، وكتب: "الحمد لله أنا فعلاً مبسوط برد فعلكم اللي فوق الرائع أنا فعلاً تعبت جداً في الدور دا وتقديم وكتابة مضمون زي دا وطبعاً دا بمجهود كل صنّاع العمل والنجوم الكبار اللي شاركوني وأساتذتي أبطال العمل اللي بشكرهم واحد واحد. مستنيكوا في السينمات إن شاء الله في خلال أسبوعين هيكون الفيلم نزل إن لم يعوقه أي أسباب قدريه أو احترازيه إن شاء الله".

 


 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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