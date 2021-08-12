الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

وزير السياحة: تلفريك عجلون سيكون جاهزا منتصف عام 2022

التعليم العالي: تقديم أكثر من مليون و400 ألف دينار لتمويل مشاريع ابتكارية وبحثية

روسيا.. 808 وفاة و21932 إصابة جديدة بكورونا

دودين: الزيارة الملكية لواشنطن ستنعكس على الوضع الاقتصادي للمملكة

نقابة الأطباء لـ الوكيل : لا أطباء جدد مصابين بكورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي

كسر خط ناقل مياه في الكورة يؤخر التوزيع في بلدة تُبنة

وفاة طفل اثر حادث مروع في الزرقاء

الأوبئة : خطة الفتح الشامل في بداية أيلول كما هي لغاية الآن

مستوطنون يقتحمون الأقصى

وكالة الطاقة الدولية تحذر من تأثير سلالة دلتا على أسواق النفط

الخميس، 12-08-2021 11:49 ص

بريانكا شوبرا بصورة عفوية مع ممثلتين شهيرتين - صورة

ac43c0149af289426a5f40bd01bbe5ce


الوكيل الإخباري - نشرت النجمة الهندية صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها برفقة زميلتيها الممثلة كاترينا كيف والممثلة عليا بهات.

اضافة اعلان


وإعتمدت كل منهم ملابس صيفية كاجوال ومختلفة ما أثار إعجاب عدد كبير من المتابعين الذي اثنوا على جمالهن.


وكانت بريانكا شوبرا قد أظهرت حماسها لأولمبياد طوكيو، فنشرت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لنفسها وهي تشاهد الحفل من منزلها في لندن، وعلّقت مشجعة فريق الهند: أنا جالسة أمام تلفازي أشاهد افتتاح الألعاب الأولمبية التي تجري الآن في طوكيو والمزاج حزين، لكن اللحظة تُشعر بالحنين إلى الماضي.

 

نعلم جميعًا أن الألعاب لا تشبه أي شيء شهدناه من قبل، مع منافسة أفضل الرياضيين في العالم على فخر بلادهم قد تكون الساحات بدون جمهور، لكن هتافاتنا لن تتوقف، لا يهم أين نحن .


كما شاركت بريانكا تمنياتها الطيبة للرياضيين، قائلة: حظاً سعيدًا لجميع المشاركين أعلم أنكم تقدمون شيئًا للعالم المحاصر ليهتف من أجله.


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64803191-7cf2-4be0-aeef-779921822132

أسرة سمير غانم تعلق على قرار السيسي

a294732a22e13c43956c778fcaf3d586-e1619000331881

شاهد... كارول سماحة وزوجها يحضران حفل زفاف نيللي كريم

j6hV5

الحقيقة وفاة حبيب غلوم بفيروس كورونا في الإمارات - فيديو

9999100722

مي العيدان تنهي خلاف استمر سنوات مع عبد العزيز المسلم

maxim-khalil-wife

أحدث ظهور لمكسيم خليل وعائلته - صورة

50065d5c-fffb-4353-886f-f67fab211512_16x9_1200x676

شاهد نيللي كريم تشعل حفل زفافها برقصها الملفت

أخبار متعلقة
940b7fa2e19da7e8ed636a67833efba2

دنيا بطمة تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها - صور

1267695_0

​روان بن حسين تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

307859_0

إطلالة صيفية ساحرة لـ ياسمين صبري على يخت - صور

0a7fa95b-f8f7-484a-8a4d-1097f4d70c83_16x9_1200x676

شاهد فيديو نادر للفنانة دلال عبد العزيز

2201820_1537282114

ظهور نادر لنجل شريف منير في الساحل الشمالي - صورة

5463456546-f2-768x435

ديما بياعة تثير ضجة في أحدث ظهور لها مع زوجها - صورة