بريانكا شوبرا بصورة عفوية مع ممثلتين شهيرتين - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت النجمة الهندية صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها برفقة زميلتيها الممثلة كاترينا كيف والممثلة عليا بهات.

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وإعتمدت كل منهم ملابس صيفية كاجوال ومختلفة ما أثار إعجاب عدد كبير من المتابعين الذي اثنوا على جمالهن.



وكانت بريانكا شوبرا قد أظهرت حماسها لأولمبياد طوكيو، فنشرت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لنفسها وهي تشاهد الحفل من منزلها في لندن، وعلّقت مشجعة فريق الهند: أنا جالسة أمام تلفازي أشاهد افتتاح الألعاب الأولمبية التي تجري الآن في طوكيو والمزاج حزين، لكن اللحظة تُشعر بالحنين إلى الماضي.

نعلم جميعًا أن الألعاب لا تشبه أي شيء شهدناه من قبل، مع منافسة أفضل الرياضيين في العالم على فخر بلادهم قد تكون الساحات بدون جمهور، لكن هتافاتنا لن تتوقف، لا يهم أين نحن .



كما شاركت بريانكا تمنياتها الطيبة للرياضيين، قائلة: حظاً سعيدًا لجميع المشاركين أعلم أنكم تقدمون شيئًا للعالم المحاصر ليهتف من أجله.





المصدر - الفن