الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

حادث سير على طريق المطار والأمن يحذر

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 22-09-2021 02:28 م

بريتني سبيرز تعود بعد غياب وهذا ما قالته عن خطوبتها - صورة

_120087562_britney


الوكيل الإخباري - عادت النجمة العالمية بريتني سبيرز الى الظهور على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لأسبوع وخطوبتها من حبيبها عارض الأزياء سام أصغري.

اضافة اعلان


ولم يعرف ان كانت بريتني قد أغلقت حسابها لأسبوع بسبب مشكلة معينة مع والدها الا انها اعلنت عودتها من خلال نشرها صورتين لها وعلقت على خطوبتها التي حصلت الاسبوع الماضي وكتبت : "هذه بعض اللقطات لي من عطلة نهاية الاسبوع وانا احتفل مع خطيبي، ما زلت لا أصدق هذا! ولم أستطع الابتعاد عن "انستغرام" طويلاً لذلك عدت بالفعل".

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
News-P-378906-636618905454331970

زين العمر يشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور له مع ابنه - صورة

image

وفاة سمير صبري يتصدر الترند

191000

ياسمين عبد العزيز بأحدث ظهور لـها بعد شفائها وعودتها لمصر- صور

c03648f5a80b9fd975cdfdcfa56de3da

حسن الرداد بتغير كبير في شكله - صور

عادل

حقيقة إصابة الفنان الشهير عادل إمام بكورونا

1246081

زين كرزون تستعرض هدية وتشعل مواقع التواصل - صورة

أخبار متعلقة
E_Hz_N5WUAA78vj_0

بريتني سبيرز تغلق حسابها على انستجرام للاحتفال بخطوبتها

image (1)

بريتني سبيرز تعلن خطوبتها على سام أصغري - فيديو

TjmK8jV9Oxebo2ku8BL65CmaD

حقيقة خطوبة داليدا خليل وجوزيف عطية