بريتني سبيرز تعود بعد غياب وهذا ما قالته عن خطوبتها - صورة

الوكيل الإخباري - عادت النجمة العالمية بريتني سبيرز الى الظهور على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لأسبوع وخطوبتها من حبيبها عارض الأزياء سام أصغري.

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ولم يعرف ان كانت بريتني قد أغلقت حسابها لأسبوع بسبب مشكلة معينة مع والدها الا انها اعلنت عودتها من خلال نشرها صورتين لها وعلقت على خطوبتها التي حصلت الاسبوع الماضي وكتبت : "هذه بعض اللقطات لي من عطلة نهاية الاسبوع وانا احتفل مع خطيبي، ما زلت لا أصدق هذا! ولم أستطع الابتعاد عن "انستغرام" طويلاً لذلك عدت بالفعل".

المصدر - الفن