بريتني سبيرز تقاطع عائلتها

الوكيل الإخباري - قامت بريتني سبيرز بإلغاء متابعة أختها الصغرى جيمي لين سبيرز على إنستجرام، وذلك بعد أن كشفت بريتني مرارًا وتكرارًا أنها تعرضت للأذى والاستغلال من أفراد عائلتها.

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وأنهم كانوا السبب الرئيسي في معاناتها طوال تلك السنوات، ولا يعني ذلك أن بريتني تتابع العديد من الأشخاص، حيث أنها لم تغير قائمة متابعتها باستثناء إزالة أختها منها، ولا تزال تتابع 46 شخصًا، منهم خطيبها سام أصغري، سيلينا جوميز، مايلي سايروس، باريس هيلتون، ليدي جاجا، وقد دعموا جميعًا بريتني في قضية الوصاية.

وكانت بريتني سبيرز قد كشفت في شهادتها أمام المحكمة، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، عن رغبتها في مقاضاة أفراد عائلتها بسبب تلفيق قضية الوصاية التي سلبت منها حريتها والتحكم في حياتها واتخاذ قراراتها لما يقرب من 14 عامًا، لذلك يبدو أن بريتني لا تريد أن تكون على اتصال مع عائلتها، حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعد الآن، حتى أنها نشرت مؤخرًا مقطع فيديو لبعض الطيور يتم تحريرها من أقفاصها، في إشارة، على ما يبدو، إلى معركتها في قضية الوصاية وانتصارها في عام 2021.

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