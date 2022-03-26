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السبت، 26-03-2022 01:53 م

بسام كوسا يغيب عن رمضان

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الوكيل الإخباري - أطل الفنان السوري الكبير بسّام كوسا على جمهور من خلال باب الأدب بعد اعلانه الغياب عن الموسم الرمضاني الحالي.

ووقّع كوسا في دمشق روايته الأولى بعنوان "أكثر بكثير"، والصادرة عن "دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع"، في حفل توقيع شهد حضوراً فنياً وجماهيرياً وإعلامياً.

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وتحدّث كوسا عن روايته الجديدة في حقل توقيعها الذي شهد حضوراً فنياً وجماهيرياً وإعلامياً: "هي محاولة أولى في حقل لم أخضه سابقاً، وكنت دائما أحلم بأن أخوضه".

لها

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