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الإثنين، 16-11-2020 03:54 م

بسبب حجمه .. إلغاء مشهد للممثل العالمي دوين جونسون

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان العالمي الشهير دوين جونسون "ذا روك" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي عن إلغاء أحد مشاهده التمثيلية بفيلمه الجديد "Red Notice" الذي سيعرض قريبا في دور السينما ، وذلك بسبب عدم قدرته من دخول سيارة رياضية بسبب حجمه الكبير.

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واشار الى ان فريق التصوير كان قد بحث لأشهر عن سيارة رياضية تتناسب مع المواصفات المطلوبة لتصوير أحد المشاهد التي يقوم فيها بالخروج من السيارة بحركة سريعة، ودفع الكثير من المبالغ المالية لإيجاد سيارة رياضية خارقة تتناسب مع طبيعة المشهد.

 

وقد شارك جونسون صورة للحادثة الطريفة التي تسببت بإلغاء مشهد من الفلم الجديد.

 

 

المصدر : سبوتنيك 

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