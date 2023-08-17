الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 17-08-2023 07:24 ص

بسبب صراع مع المرض .. وفاة فنان سعودي قدير

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الوكيل الاخباري - نعت جمعية الثقافة والفنون بالرياض الفنان إبراهيم المزيعل الذي وافته المنية ، بعد صراع طويل مع المرض. وتناقل عدد كبير من رواد منصة "إكس" خبر وفاة الفنان المزيعل، وتم الصلاة عليه في جامع فهد بن محمد بطريق حائر، ويدفن في مقبرة جنوب الرياض.

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وأعرب جمهور ومحبو الفنان عن حزنهم على فراقه، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.


من هو إبراهيم المزيعل؟
الفنان الراحل عضو بجمعية الفنون والثقافة بالرياض، وكان له حضور سياحي مميز مع ملتقى تراثنا، من خلال التوعية بالتمسك بالتراث الوطني، كما أنه من أوائل المهتمين بالألعاب الشعبية في المهرجانات السياحية التراثية في مختلف مناطق المملكة.


تم تكريمه في عدة مناسبات فنية واجتماعية نظير دوره الفني والاجتماعي البارز، وعلى الرغم من قلة مشاركته الفنية إلا أنه تمكن من ترك بصمته داخل الوسط الفني السعودي، من خلال مشاركته في الأعمال التي كان أبرزها مسلسل غشمشم وفيلم شرابيك.

 


 

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